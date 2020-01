Ambos hablan de “justicia”, la propia, sin duda. Algún marxista extraviado imagina jugadas que purifiquen amigos y ensucien enemigos; es entendible, si no fueron críticos de Stalin, ¿por qué habrían de serlo de Maduro y sus seguidores autóctonos? Los del partido de los elegantes siempre atribuyeron los robos a la mucama, son los puros que esgrimen unos fácilmente rebatibles “setenta años” de desgracias populistas mientras la izquierda y parte del progresismo sostienen a rajatablas sus “treinta mil desaparecidos” como si una cifra menor, aunque más comprobable, menoscabara la tragedia que vivimos los argentinos. Deformar las matemáticas y convertirlas en consigna no es más que fanatismo. Dos sectas que se arrastran en su variante “rentable”, junto a demasiados negocios y personajes oscuros dando clase de moral ajena. Grupos de ricos detrás de cada demencia en ejercicio, intereses flagrantes que hace tiempo no son los del pueblo, los de las mayorías. Pensamientos cerrados de cada secta, de esas dos variables de la patria, que al ser dos asumen como propio el sinsentido del “dolor de ya no ser”.