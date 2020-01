Y esta dinámica es en gran parte posible en nuestro país debido a que aún en gran parte debido a que aún nos rige un Código Minero sancionado hace más de 100 años, cuando nuestra Constitución no contaba con su actual artículo 41 sobre el cuidado del ambiente. Y si bien en 1995 se le introdujo un capítulo de protección ambiental, éste resulta insuficiente por no contener los principios precautorio, preventivo y de sustentabilidad. Estas nociones que finalmente fueron incorporadas en el 2002 a la Ley General del Ambiente, deberían cristalizarse, también, en la normativa minera nacional para garantizar que se actúe antes de la producción del daño y no post-transgresión, como ocurre actualmente.