La primera duda que surge es si efectivamente la Provincia se encuentra en una situación de colapso que le impide hacer frente a este compromiso en el primer mes del año. De ser así, ¿no hubo gestiones ante el gobierno nacional para evitar esta decisión? Si esas gestiones existieron, ¿por qué se resolvió no auxiliar a la Provincia? En el caso de que se tratara de una táctica para “asustar” a otros tenedores de bonos, ¿se habrá calibrado con responsabilidad el impacto para la Provincia, y para el país en su conjunto, de una decisión semejante? No hace falta ser experto en finanzas internacionales para anticipar la negativa lectura que harían los inversores externos de un eventual default bonaerense. El gobernador Axel Kicillof dijo este fin de semana que “hay que crecer para poder pagar”, pero espantar a los inversores no parece ser el camino para generar empleo y estimular el desarrollo productivo.