En primer lugar, con más velocidad (el 5G supondrá una latencia casi cero, de 1 milisegundo imperceptible para la mente), tendremos que volver a concentrarnos en la calidad del contenido, sobre todo en el audiovisual. Si esta tecnología permite producir una trasmisión donde dialoguen, por ejemplo, varios conductores y conductoras de un noticiero a la vez, junto con un entrevistado, cada uno de esos espacios deberá tener una homogeneidad, una estética, que corra en conjunto con nuestro ojo que ya no verá cortes ni de espacio ni de plataforma. La calidad no es sólo el detalle en el que se preparan esos espacios sino nuevas formas de creatividad, donde, por ejemplo, lo tridimensionalidad cobre verdadero sentido, y “el vivo” lo sea no sólo en un sentido cronológico sino también geográfico.