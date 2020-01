Pero esto no se replicó en la campaña previa a la elección primaria de 2019. Los mismos expertos usaron de idéntico modo la tecnología, pero elaboraron un mensaje duro, nada emocional. “El pavimento no es relato, puedo tocarlo”, dijo el ex Presidente en la inauguración del Paseo del Bajo, se agachó y golpeó el pavimento al que se refería. Todo el mensaje electoral se basó en obras: asfaltos, puentes, tendido de agua potable y cloacas, aeropuertos, nuevas rutas aéreas, parques eólicos, Vaca Muerta, etc. Podría llamársela campaña de “Emoción 0”. Porque todas esas obras son útiles, necesarias, han modernizado el país, pero no mueven el amperímetro emocional ni un poco, no llegan a la fibra íntima ni a la necesidad cotidiana.