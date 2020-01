Encuentro un folleto. Es de la Avant Premier en Panamá de la película “La Lista de Schindler”, donde colaboré para presentarla en una acción conjunta de la WIZO y La Bnai B´rith. En esos días, conocí a Jack Fuks, Polaco de Lodz, sobreviviente de Auschwitz y Dachau y que llegó a la Argentina en los sesenta para reencontrarse con su tía, el único lazo familiar que le quedaba tras la hecatombe, quién me dijo: “mi dolor más grande hoy es que 60 años después el mundo no ha cambiado, no aprendió". Era el año 1994, su libro “Tiempo de recordar” aún estaba en preparación. Recuerdo incluso un desayuno en su casa en la calle Coronel Díaz, donde me anticipaba algo de su contenido. Jack respetaba profundamente el silencio de los sobrevivientes, de aquellos que no podían hablar, pero él aseveraba que aquellos que no superaban el dolor morían. Él quería contar. Y lo hizo hasta el último día.