¿Una camisa arruinada por vino? Eso no se puede permitir. Tenemos que hacer justicia. Y si se hace en patota es algo que con esta crisis de masculinidad no entra en consideración como sí hubiera pasado años antes. El ataque en patota también hubiera sido tratado de maricón. Cuando digo “violencia de género” no estoy queriendo hacer una tipificación legal. Me refiero a que esta violencia está pautada, está casi exigida para poder pertenecer y seguir perteneciendo a un estereotipo masculino del que no se pueda dudar. Tampoco estoy simplemente culpabilizando a los “rugbiers” en particular, porque lo que estoy diciendo es que antes de ser victimarios los que creen que tienen que comportarse de esa manera son ellos también víctimas. Mi comentario no es jurídico. Simplemente no pienso que la disputa de género sea entre varones y mujeres, aunque los involucre como tales, sino entre opresión e individualidad.