Maduro me recuerda a Cuba. Aquello era la tragedia, arrastraba generaciones a la muerte sin sentido ni posibilidad. Esta es la comedia en la que del personaje de Maduro al lado de Fidel no queda nada, más allá del sueño eterno de los dictadores. Perón se había distanciado de John William Cooke por esa causa, cuando querían que fuera a vivir a Cuba. El General lo planteaba con claridad: estar en contra del imperialismo no implica cambiar de bloque. Perón va a cortar para siempre su relación con Cooke al que se negará a recibir. Cuenta Jorge Rulli que cuando le trasmiten al General el pedido de entrevista, responde tajante: “si los cubanos quieren hablar conmigo que envíen a un cubano y no a un argentino que me traicionó”.