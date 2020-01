Pero para que dicha ley garantice una intrínseca libertad más allá de su cadena causal, no debe remitir a una autonomía individual, una norma que me otorgo a mí mismo sin referencia ni control del yo, por continuar dependiente. La ley debe ser heterónoma sin responder a una necesidad, inclinación o contingencia de cualquier índole. Una dada por fuera de toda consideración o cálculo humano, y por ello liberadora, dada su trascendencia respecto de mí. Es una libertad hacia dentro restringiendo mis pulsiones, deseos o intereses y hacia fuera, responsabilizándome por el otro y la sociedad. Y este momento de libertad se consigue con los preceptos bíblicos, por cuanto en momentos límites de la razón y donde la acción es irreductible a la teoría, se demanda un imperativo bajo un postulado exento de explicación, como el no asesinarás, no robarás, no depondrás ante la vida de tu prójimo, etc. Este es el momento donde se restringe el solipsismo, el poder y la obligación ante el surgimiento de la responsabilidad, la autoridad y el deber.