La situación es realmente compleja para quienes impulsan esta campaña. En principio, hay un problema conceptual. ¿Quién debería ser incluido y quién no en la categoría de preso político? Amado Boudou fue condenado por Casación. Pero, para Bonafini y De Vidio, igualmente es un preso político. José López, en cambio, no está condenado en ninguna instancia. Pero nadie lo defiende: parece que no es preso político. Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi están condenados por la tragedia de Once en un juicio oral que se desarrolló en 2015, antes de la asunción de Mauricio Macri, junto con los Cirigliano. ¿Son también presos políticos? Tal vez el criterio sea liberar a todos los que hayan participado en el gobierno de Cristina Kirchner, o simpatizado con él, o recibido sus subsidios. ¿Se puede justificar eso de alguna manera?