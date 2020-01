El súper poderoso ex ministro K dijo que más que preso político se siente un pelotudo. No logra entender cómo puede seguir detenido bajo un gobierno peronista. No le entra en la cabeza que no lo hayan sacado de esa situación. Le resulta “increíble” que ex funcionarios kirchneristas sigan detenidos. No llegaron hasta Escobar, donde cumple arresto domiciliario, los beneficios del lawfare.