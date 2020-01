La agenda que se debe encarar es de lo más variada y compleja. Para empezar, no existe actualmente un organismo regional que audite elecciones y sea aceptado por todos los sectores políticos; mientras la República Popular China nos plantea sus proyectos enmarcados en ¨la nueva ruta de la seda¨, el gobierno de los Estados Unidos lanzó hace un mes el programa ¨América crece¨ para invertir 60 mil millones de dólares en el continente latinoamericano, y ante estas dos propuestas cada uno de los países está conversando unilateralmente sin un organismo que trabaje un horizonte común. De principios de la década pasada quedaron truncos numerosos planes de inversión en energía e infraestructura sumamente necesarios para el desarrollo económico de nuestro continente, y sin embargo no contamos con un espacio en el que puedan ser trabajados seriamente. Podríamos enumerar largamente iniciativas inconclusas en materia de defensa, medicamentos o regulaciones comerciales, entre otros, de todas maneras está claro que hoy no están dadas las condiciones para llevarlas adelante: habrá que construirlas.