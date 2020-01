Por eso, las divisiones que hace el gobernador entre supuestos aliados de los sectores privilegiados y un gobierno que piensa en los que menos tienen es falsa, es lisa y llanamente una mentira. No hay dos provincias. No hay oligarquía versus pobres. No hay defensa de intereses concentrados. Lo que hay un gobierno que tiene una mirada reduccionista del fenómeno social y corre el riesgo de generar distorsiones muy grandes, basadas en una concepción polarizada de la sociedad, y también de la política, que no existe.