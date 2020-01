En ese barro del que hablo crece esta casta de renacuajos y nos seguimos preguntando por qué no podemos pasar a primera. Por qué será un renacuajo pero no son boludos y ganaron la punta y le toman el pelo y le roban su plata y encima piden respeto y son soberbios y dicen tener códigos y puede ser..... Porque los códigos son la moral de la mafia, y son mafiosos. Estoy en un aeropuerto. Viajo en turista con la dignidad que me da el hecho de comprar los pasajes con mi trabajo. Y sabe qué? Me encantaría encontrarme en el asiento de al lado con el príncipe Harry, que seguramente como todos los diputados y ministros del mundo viajan junto al pueblo.