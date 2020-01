Marcelo Saín, ministro de Seguridad, dijo algo que me hizo ruido: “Los muertos son de toda la sociedad santafesina, no míos”. Tiene razón. A todos nos tiene que atravesar el momento que vivimos y la muerte no puede ser una noticia más entre tantas pavadas. A 11 días de haber puesto en el cargo a Claudio Romano tuvo que removerlo por la ola de homicidios. A pesar del cambio la violencia no cesa y seguimos en el mismo camino. Busquen en las otras 23 provincias de la Nación: ninguna tiene el nivel de violencia de Rosario y Santa Fe. Es acá.