Este es un mundo complejo. Suenan tambores de guerra y se observan a diario enormes disputas comerciales entre potencias. Todo lo que nos habla de una vida en la incertidumbre. La idea que esbozó el papa Francisco sobre una “tercera guerra mundial en cuotas” es tan cierta que nos precipita a una reflexión sin máscaras. Porque si era necesario tener de nuevo en la Argentina un gobierno patriótico, también es necesario no perder la mirada pragmática para no achicar nuestro horizonte. ¿Quién tiene hoy un “modelo” o “paradigma” en el mundo para ofrecer? Probablemente nadie. No hay fórmulas mágicas ni referencias automáticas. Los argentinos nos tenemos a nosotros mismos, recuperamos un gobierno que nos protege, y tenemos una sola prioridad: volver a ponernos de pie para caminar, crecer y reconstruir una sociedad justa.