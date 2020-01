Pero esas diferencias, que definen una parte significativa del perfil de un Gobierno, no alcanzan para ocultar un enorme punto en común: el esfuerzo de ambos por alcanzar el equilibrio fiscal y estabilizar la economía en base, en parte, tomando como ancla a los salarios. Y el peronismo, para hacer las cosas, siempre es más desenfadado. En los 80, con la democracia recién nacida, corría por izquierda a Raúl Alfonsín cuando este intentaba corregir los desequilibrios con algunas privatizaciones vergonzantes: luego llegó el poder y arrasó con el Estado. De la misma manera, en su primer mes, Fernández puso en marcha un plan de contención de jubilaciones y salarios que Macri ni siquiera se hubiera atrevido a imaginar. Por mucho menos, el país hubiera ardido. Así, despejó algunos fantasmas: no es chavista, no irá al default, no romperá con el Fondo Monetario Internacional y todo indica que los acreedores privados, en este contexto, aceptarían darle tiempo para que pague.