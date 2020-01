En estos días se entregaron los Golden Globes y la gran noticia mundial no fueron los premios sino los dichos del conductor de la gala Ricky Gervais. Gervais es un humorista excepcional, que tiene como máxima bromear con todo y decir cosas geniales y durísimas. Si no vieron nada de su producción, se los recomiendo: Extras, The office y la bellísima After life, que pueden encontrar en Netflix. En realidad, debo confesar que nunca veo entregas de premios. Me parece insoportable ver a actores millonarios hablando de temas como medio oriente, cambio climático, el hambre en África o la matanza de ballenas, cuando en realidad en esas ceremonias están pensando en sus próximos contratos. Como soy un gran admirador del cine norteamericano prefiero no decepcionarme con las personas que admiro en la pantalla. Sin embargo, esta vez la performance de Gervais lo ameritó.