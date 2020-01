Con los nietos no hay medidas, ni límites. No importa a qué hora se vayan a dormir, o cuántas golosinas por minuto coman, o si acaso no almuercen. Nada importa. Sólo sabemos decir que sí. Mientras tanto nuestros hijos, padres de esos pequeños, nos miran azorados de sorpresa porque recuerdan. No olvidan cómo eramos nosotros como padres. Tampoco nosotros olvidamos. Es por eso que en este nuevo y maravilloso rol nos comportamos así. Los hijos en algún momento deben y necesitan cortar con sus padres. La distancia se transforma más que en geográfica, a veces en ideológica y de búsqueda de la propia identidad. Lo que no imaginan, es que el día de mañana también sus hijos cortaran con ellos. Ese momento sagrado, con la paciencia y el timing apropiado, es cuando regresan a casa, al regazo del amor incondicional de sus abuelos.