Es el espacio que ocupan los que, por vocación, se hacen cargo del destino colectivo. Si ellos existen, hay nación; en otros casos, como el nuestro, su ausencia marca el duro camino de una triste decadencia. Lo colectivo es, necesita ser, un desarrollo distinto al individual. Las generaciones aportan poetas y músicos, deportistas y empresarios, y también suelen aportar estadistas. No siempre: a veces, como ahora, no solo no abundan sino que ni siquiera aparecen. Llevamos 45 años de caída, con dictadura primero, con democracia después, pero sin parar de caer, y divididos, imprescindible en toda caída, cosa de poder echarle la culpa al otro, al enemigo, que para eso, y solo para eso le damos entidad. Cultivamos odios profundos, somos tan malos gobernando que terminamos en una alternancia de fracasos. El partido que más se expresa es el de la complicidad. Algunos vemos la trama del acuerdo entre aquellos que dicen diferenciarse y en rigor solo ensayan simulaciones de sus negociados. Los nombramientos desnudan la concepción de ausencia de lo colectivo al servicio de lo personal. Las estructuras políticas, los partidos, han ido desapareciendo, y los debates de ideas quedaron reducidos a los periodistas. El resto, el poder real, el de las corporaciones y empresas, ese se ve reflejado en los personajes que ocupan los cargos. Se fueron los del “mejor equipo de los últimos 50 años”, tan exitosos en su inutilidad como exuberantes en su medianía. Su logro principal fue genial: el retorno de Cristina Kirchner, a la que insistieron tanto en odiar mientras fracasaban que solo fueron exitosos en devolverla al poder. Forjadores de odios y fracasos, la consecuencia infalible era el triunfo de su enemigo. Y CFK al elegir a Alberto Fernández asume errores, achica en mucho el espacio de la provocación y desarma de esa manera los exagerados temores que sembró Mauricio Macri para ocultar su impericia. Claro que superar el 40% con semejante fracaso solo se explica por el miedo al kirchnerismo, al retorno de la política de la provocación, tan extendida en el segundo gobierno.