Quizás la mayor enseñanza de la experiencia Cambiemos que tiene hoy Alberto Fernández ante sí sea el hecho de que no se puede gobernar cuatro años sólo con expectativa. Para Macri, el “segundo semestre” no llegó jamás; los “brotes verdes” nunca germinaron; y la tantas veces prometida “lluvia de inversiones” no logró precipitarse sobre el suelo argentino.