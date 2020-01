La enorme distancia geográfica de nuestro país de las zonas de conflicto bélico se han ido achicando y hoy los ataques no son los tradicionales. Lamentablemente ya hemos experimentado los argentinos en carne propia al terrorismo internacional, y por ello la Argentina debe evaluar en profundidad sus apoyos y acciones en zonas que no afectan directamente nuestros objetivos nacionales. No debemos cometer errores en apoyos o enfrentamientos que nos puedan arrastrar a conflictos que no están en nuestra órbita.