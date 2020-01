Tiene en esa empresa otro aliado: una oposición seria, responsable e institucionalista. Pero no se perciben todavía signos alentadores. Por ahora, es más de lo mismo, acaso, por lo menos desde la presidencia de la República, sin un relato tan hostil y divisivo como el de los mandatos de Cristina Kirchner. Estas mejores maneras, si persisten, no serán un dato menor. No obstante, los argentinos esperamos mucho más porque los problemas que nos aquejan son de muy ardua solución. De poco sirve la retórica del diálogo si no hay una genuina predisposición a acordar ciertas políticas de Estado y si se recae en el puro voluntarismo, como el que subyace al consejo del presidente sobre los ahorros en pesos.