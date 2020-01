La segunda emergencia en Santa Fe es similar a la que atraviesa la nación: el rojo de las cuentas. El ministro de Economía Walter Agosto ha manifestado que el déficit 2019 es de $22.000 mil millones. El diputado Joaquín Blanco, en representación del Socialismo, expresa: “¿Cuánto tiempo más el gobierno de Perotti seguirá mostrando un enero apocalíptico demonizando a la gestión socialista?”. Entiende el socialismo que el gobernador quiere ganar tiempo y que transcurra enero atacando a la gestión anterior para “minimizar la cantidad de compromisos presupuestarios y así disponer de mayor cantidad de plata en gastos corrientes, para transferencias discrecionales”. Sigue diciendo: “Si Santa Fe no tiene espaldas para atender lo social ¡qué le queda al resto!. Le pido al gobernador que no haga colchón con lo social”. Los dichos de Blanco con respecto a lo social se deben a que directoras que tienen a su cargo comedores escolares han denunciado que tanto provincia como nación no han depositado las partidas correspondientes a raciones escolares. Al cierre de este análisis, ambos gobiernos no precisaban la fecha de depósito.