Así, en todas las medidas que se han tomado hemos visto cómo optaron por un camino o por el otro. Incluso se intentaron vías intermedias. Por ejemplo, el acogimiento de Evo Morales sedicentemente a condición de no hacer política que afectara a Bolivia, luego flagrantemente no respetada; así como la decisión de no irse en el Grupo de Lima pero para “dar la pelea desde adentro”, o la declaración que firmó el canciller Felipe Solá sobre lo ocurrido anteayer en el Congreso de Venezuela, rechazando lo obrado por Maduro pero sin una condena como la del Grupo de Lima, son una clara muestra de que se buscó evitar los dos extremos. Sendos intentos de buscar un equilibrio, intentos que veremos repetidos en numerosas ocasiones.