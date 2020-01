3 - Por su parte, estos puntos de venta no tienen posibilidad alguna de hacerse cargo del IVA ni tiene poder de negociación con la industria por lo cual verán aplicado el 21% de impuesto en forma inmediata. La categoría “canasta básica” en una boca de hasta 500 metros cuadrados tiene una participación total en la facturación del 24,83% así que las pérdidas de venta no serán menores . Las ventas minoristas en comercio tradicional de enero a diciembre de 2019 de acuerdo a la CAME cayeron 7,1%.