Me parece saludable el sendero que parece tomar el Ministerio de Justicia recogiendo un reclamo por el cual la justicia nacional y federal del todo el país pueda contar con una ley de enjuiciamiento que cobije una arquitectura acusatoria similar a la adoptada por la mayoría de las provincias argentinas. Como también nos vuelve a recordar Almeyra, la eliminación del juez de instrucción, cuya función no es difícil de adscribir a uno de los tres perfiles de los que tanto nos habló Niceto Alcalá Zamora –el juez espectador, el juez director y el juez dictador-, no puede dejar de recibir la mejor bienvenida en tanto normativamente –esto es la contrapartida de la discrecionalidad- se prevea la predeterminación del magistrado del ministerio fiscal, que habrá de asumir la preparación de la acción pública, con anterioridad al hecho de la causa y se instituya el mecanismo adecuado para resguardar el contralor de su actuación.