Es evidente que este tiempo no se ha caracterizado por el encuentro, el diálogo y la construcción de consensos. La crispación fue no sólo un sentir extendido en la sociedad, sino también un recurso que la política aprovechó con fines estratégicos y electorales a través de fenómenos como la polarización, que ensancharon la tan mentada “grieta”. Si bien diversas fuerzas y actores han ido diagnosticando sus causas, señalado su vinculación con fenómenos muy arraigados en la historia y la cultura política argentina, y planteando públicamente la necesidad de superarla, lo cierto es que, hasta ahora, esto no ha ocurrido ni parece una tarea en absoluto fácil.