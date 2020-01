Iosef el soñador, después de largos años sale de la oscuridad y llega a ocupar un importantísimo lugar en la corte de los Faraones. La zona es azotada por una interminable sequía y sólo Egipto había previsto almacenar grano, gracias a su visión. Sus hermanos descienden a Egipto en búsqueda de comida y es allí donde se produce el reencuentro. Después de más de 20 años de distancia Iosef los reconoce, su rostro lleno de lagrimas le recuerda todos los años de angustia y soledad, y es entonces que decide re-encuadrar su historia. Entonces dice: “Yo soy su hermano Iosef, a quien vendieron a Egipto. No se angustien ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido aquí, porque fue Dios quien me envió para salvar vidas. Dios me envió frente a ustedes para preservar lo que queda de la tierra y mantenerlos con vida. No fueron ustedes, sino Dios”.