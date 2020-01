Pero no es sólo la Justicia. Sus no tan lejanas definiciones sobre muchas cuestiones nada tienen que ver con el presente. Su actual relación con la vicepresidente Cristina Kirchner está en las antípodas de lo que declaraba sobre ella no hace mucho tiempo, no más de dos años atrás. Un ejemplo de esas mutaciones es su opinión sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman, que se puso en evidencia con el estreno de la serie sobre el tema en una masiva plataforma digital.