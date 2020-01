De una cosa no tengo dudas: al igual que en el ambiente privado, lo que llamamos “tone from the top” (el mensaje de la cúpula) en un país, debe ser claro e inequívoco, no solo con palabras, sino fundamentalmente con hechos. El mensaje de “no tolerancia a la corrupción” no debe tener grises y la labor consecuente de la OA debe ser implacable.