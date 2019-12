El siglo XXI tenía todo para ser el siglo de la integración, de la oportunidad, el de transitar el fatigoso camino de la inclusión. Para su concreción, se necesitaba de fuertes liderazgos mundiales que construyeran las políticas para hacer realidad estos desafíos. Entre paréntesis, ¿qué pasó con aquellas Metas del Milenio? El único que surgió con claridad para protagonizar los desafíos mencionados es argentino y eligió para su papado el nombre de Francisco. El resto de quienes gobiernan el mundo, lejos están de protagonizar soluciones conjuntas ante un mundo desigual y en peligro, por atentar contra el propio planeta. Sus economías no crecen y donde lo hacen, no guardan equidad. A propósito del cuidado de la Casa Grande, en 2020 entra en vigor el Acuerdo de París firmado por 195 países en el 2015, donde se comprometieron a reducir en 2 grados la temperatura global. El acuerdo está en riesgo porque las economías más contaminantes (China, Estados Unidos e India) no han cumplido hasta hoy con las exigencias de reducción de emisión de CO2.