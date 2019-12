Luego, la secuencia infinita entre la primaria, la primera vuelta y el traspaso del gobierno. Y la acechanza de los peores fantasmas del golpismo latente desde 1983: desde elecciones anticipadas hasta un estallido social como los de 1989 y 2001. No solo no ocurrieron sino que el grupo gobernante supo leer acertadamente el mensaje de la marcha de fines de agosto cuya magnitud lo sorprendió sumido en el pesimismo. La gobernadora Vidal ofreció generosamente a su pieza de oro para timonear la economía en una transición que no admitía dogmatismos.