En el debate sobre qué ocurrió con Nisman y con Maldonado hay un hecho virtuoso. La sociedad argentina tiene una especial sensibilidad para medirse con la muerte. Tal vez por las marcas de lo ocurrido en los años setenta, por el apego social a la conmovedora consigna del “Nunca más”, la aparición de un cadáver o la desaparición de una persona, cuando hay algún indicio de participación del poder político en el hecho, aquí no pasa desapercibida. Genera reacciones enormes, movilizaciones gigantescas, debates y acusaciones muy duras. Mientras en distintos países del continente muchas personas mueren como si tal cosa, aquí esto no sucede: al poder se le exige una respuesta, no se tolera que mire para otro lado.