Los integrantes de la ex coalición de PRO, radicales y Coalición Cívica tienen tanto derecho a dar el debate público como Fernández a gobernar. No es sencillo para la actual oposición salir a opinar: en su balance final, Macri despilfarró la oportunidad de plantear qué debía haber hecho su gobierno para no terminar tan lastimosamente y culpó de todo su infortunio a la sequía de 2018. Macri no le dejó un camino fácil a la oposición.