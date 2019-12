Cada tanto nos prestan y gastamos de más; cada tanto debemos pagar las deudas y ajustamos los gastos. Si no fuera un ciclo reiterado hasta el cansancio, si no viviéramos todo esto como un callejón sin salida, si no fuera una condena bíblica, sería una costumbre de vivir al límite. Uno gasta de más y el otro ahorra, una vez cada uno; a veces ahorra el que gasta y otras invierten lugares. Igual, es duro de soportar. Se asemeja a una condena, donde dos minorías fanatizadas están seguras del destino elegido y una mayoría deambula sin lograr entender la razón de los odios en juego y el amargo fruto de su decadencia. Hubo tiempos de coincidencia, de crecimiento, de encuentros, sin sueños de grandeza, que de nada sirven, con millones de inmigrantes que elegían nuestro suelo como el propio. Y no tan lejanos, apenas unas décadas, no mucho más de cuatro, la dictadura hereda excusas para avanzar en su destrucción, primero contra la idea de nación, luego disolviendo las bases de ese logro colectivo.