Pero no se quejen por el ajuste. Ustedes no lo querían hacer porque nada que sea necesario los convoca, porque no tienen autoridad moral ni oficio político. Los radicales han retornado a conducir la oposición con sobrada experiencia y necesaria grandeza. El PRO fue tan solo una enfermedad pasajera que intentó superar la política a manos de la codicia, los asesores y las encuestas. Heredero tardío de los golpes del pasado. Por suerte están en retirada definitiva. Eso no llena de méritos al gobierno actual, pero al menos elimina al peor de los fantasmas, la moralina de los apolíticos, esa enfermedad incurable que solo genera daños irreparables. A la vista están.