No existe un lugar en el mundo igual. Y lo dicen hasta aquellos que han tenido el privilegio de descubrir los sitios más maravillosos del planeta. ¿O me vas a decir que en Punta del Este no se mezcla todo lo que nos hace bien? Te lo cuenta el que disfrutó de un amanecer en la brava cuando no quería irse a dormir luego de una larga noche de verano, o el que aplaudió sin entender porque, cuando el sol se despedía en la majestuosa colina de Punta Ballena, en el glamoroso José Ignacio, o en mi playa mansa, detrás de la isla. Si me preguntan, ¿qué es tener magia? Podría decir que este lugar de Sudamérica tiene sus respuestas. Todos disfrutamos del mismo sol, pero en diferentes puntos, con profundidades y arenas que varían según el gusto personal o las necesidades de cada familia. Basta con haber sentido alguna vez el ingreso al paraíso, allá por la parada 42, donde se comienza a percibir el cambio del que hablamos. Me canso de explicar y decir que Punta del Este es fiesta, glamour, buen gusto, pero también descanso, paz, familia y amigos. Es exclusivo, sí, para el nuevo visitante que necesita regodearse, pero abierto para el que viene desde siempre.