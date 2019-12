El otro día Lucas me dejó flasheando con algo que me contó. Si, amigo, Luchi, el de Barrio Alcorta, el médico, lo conoces. Sí, amigo, se recibió de médico te digo, para algo sirve tener la universidad de Morón viste. Bueno, me dijo que una noche salió tarde de la guardia y se fue para la estación de Moreno dónde para el 72 que lo lleva a su casa. La zona se pone fulera, son como siete cuadras desde el hospital, no hay un alma y si te descuidas te chorean, así que iba al trotecito, medio regalado.