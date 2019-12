Sobre el ítem relacionado a las jubilaciones, sabe Alberto Fernández -como lo sabía el hoy “desconectado de la realidad” por decisión propia Mauricio Macri- que no se podía con una inflación del 50% seguir con la ley de movilidad jubilatoria implementada en el último gobierno. No es menos importante la irresponsabilidad con que la Anses prestó a empresas de altos ingresos y a los propios gobiernos fondos constituidos por los haberes de los jubilados a intereses muy bajos y cuyo capital en general nunca se reembolsó. Alberto Fernández dijo la verdad sobre el estado de la Caja de Jubilaciones. Verdad que no alcanza si no es acompañada por el esfuerzo de todos. Eliminación de las jubilaciones de privilegios, tanto nacionales como provinciales. También gestos de austeridad en el gasto político. El intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, del sector de Consenso Federal, fue el primero en disponer una reducción general de sueldos de toda la administración pública.