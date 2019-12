Hay muchas leyes malas, y absolutamente todas pueden mejorarse. Pero si los problemas fueran sólo o principalmente normativos, las calles de la ciudad de Buenos Aires podrían convertirse en algo seguro, ordenado y no contaminante en un par de días: bastaría traducir la ordenanza de tránsito de Copenhague y sancionarla como norma local. Nadie sostendría, creo, semejante insensatez. De su lado, en cualquier organización los recursos presupuestarios, tecnológicos y humanos están destinados a ser siempre insuficientes, y en el mejor de los casos a volverse obsoletos en el corto plazo. Ningún gestor se mantiene mucho tiempo en su cargo si se limita a pedir más recursos cada vez que aumenta su volumen de trabajo: tiene que hacer las cosas de otra manera para no ser despedido o para que no quiebre la compañía (por cierto, dos riesgos que los funcionarios públicos no corren). En los tribunales mandan faxes y suele haber ascensoristas que aprietan botones para gente que ya conoce los números, dos servicios que ningún juez utiliza en su vida privada. Los juzgados no comparten muchas veces ni el cafetero, como si su organización se inspirara en la de un buque de guerra, cada uno con su capitán pero también con su grumete (como los juzgados no navegan, podrían compartir unas cuantas cosas).