Es eso mismo. Debemos volver a lo obvio, esa es la agenda. Debemos volver a la obviedad de jueces elegidos por sorteos transparentes que aseguren el azar, a la obviedad de fiscales que no influyan en la Justicia de los clubes de fútbol de los cuales son simpatizantes y cumplen funciones de alguna jerarquía, a que, naturalmente, un camarista no pueda influir en las actividades de investigación que realiza la oficina de escuchas, a que a un fiscal que se lleva mal con el juez no se le ocurra ir a preguntarle a la instancia superior de ese juez si, en el caso de presentar un recurso de queja, esa instancia daría la razón al fiscal, o a la obviedad de fiscales que no inician investigaciones preliminares sin control judicial siempre dirigidas al mismo sector ideológico, a la obviedad de que no se modifiquen por razones inexistentes los órdenes de mérito de los concursos judiciales, a lo natural de que la reglas de conexidad no puedan ser manipuladas hasta el infinito solo al efecto de poder cumplir con las mandas del Presidente o de la propia maldad. Debemos volver a lo predecible de la libertad durante el proceso, a lo lógico de que nadie sea castigado sino luego de una sentencia firme de condena, a lo natural de una valoración razonable de la prueba, a que a la víctima de un delito se la contiene y la protege, pero ello no debe implicar asociarnos a los discursos demagógicos que transforman a la víctima en un sujeto del cual deben salir todas las razones de las políticas públicas, a que este claro que nadie debe defenderse más de una vez de un mismo hecho y cuestionar el escándalo que significa que un funcionario deba asistir a ocho o nueve procesos en su contra por el mismo hecho, debemos volver a lo obvio de que la sociedad civil organizada tenga voz en el diseño de las políticas de persecución criminal del Ministerio Público Fiscal, a lo usual de defensores cercanos al imputado y fiscales cercanos a la gente.