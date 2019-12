No me molesta que Narda Lepes, Estela de Carlotto, Marcelo Tinelli o Martín Caparrós formen parte de la iniciativa. Lo que importa es que no la abandonen mañana o pasado. Considero que la actual crisis –por cierto, gravísima- no es similar a la que explotó en diciembre de 2001. Tampoco me parece honesto que no se incluya, en el diagnóstico del nuevo oficialismo, junto con la “pesada herencia” del gobierno de Mauricio Macri, la bomba de tiempo que dejaron antes de irse Cristina Fernández y Axel Kicillof.