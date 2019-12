Hay un juez dedicado a dinamitar la justicia imaginando que del otro lado solo está la perversión. Eso lo hace defendiendo personajes indefendibles, y desde ya, como la mayoría de los actores de reparto de esta decadencia generalizada, sin hacerse cargo de la consecuencia de sus actos. Lo más asombroso, absurdo y desopilante es la caradurez de los que imaginan imprescindible la cárcel de Cristina para resolver en venganza aquello que no fueron capaces de lograr en política. El gobierno del PRO fracasó, con graves consecuencias. Nada de imaginar que es culpa de la impericia, fueron mucho más ladrones que los que acusan y el daño está a la vista, no pueden disimularlo. Solo se ocuparon y preocuparon de la rentabilidad de las grandes empresas de servicios, donde en demasiados casos estaban ligados a sus intereses. La cantidad de empresas y comercios que destruyeron unido a la enorme deuda que contrajeron y la pobreza que incrementaron, todo eso sumado no les permite erigirse en docentes de moral y virtudes parecidas. Han hecho mucho daño: ni la moralina de acusadores, ni el resentimiento de la venganza les permite negar las culpas que arrastran.