Para sorpresa de muchos, Vargas Llosa comienza diciendo que no comprende por qué cuando se habla de dictaduras no se incluye a México; afirma que es “la dictadura perfecta” y la describe como una dictadura “camuflada”. Habla de la permanencia de un partido en el gobierno y que, en ese momento, Mexico podía no parecer una dictadura pero tenía las mismas características. Una de las características que describe es que el régimen había reclutado, sobornando por medio de conchabos y de prebendas, al medio intelectual. En otro pasaje acusa al PRI de haber utilizado a la revolución y a “la retórica demagógica” para eternizarse. Habla de cómo trataba de suprimir las críticas y que “había creado una retórica de izquierda que lo justifica” y lo define como un partido único que elige y financia opositores para tener una fachada democrática. Una “dictadura sui generis” que, al igual que las dictaduras tradicionales, fue incapaz de solucionar la justicia social y utilizó todas las herramientas para la corrupción. Habla de falsificaciones de tipo cultural como, por ejemplo, “la justificación de falsos artistas”. Al final de sus palabras Enrique Krause habla de “dictablanda” y Octavio Paz dice que es un “sistema hegemónico de un partido”.