Los electores no agotan en el proceso electoral su rol democrático. Votar a alguien no significa un “cheque en blanco” ni un compromiso eterno. Si algo está claro en los últimos años de la política en las democracias occidentales es que las identidades políticas son fluctuantes y los líderes exitosos no son quienes evitan ese movimiento sino quienes logran alimentarlo y canalizarlo en provecho propio.