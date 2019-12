Ante la posibilidad de que después de cuatro años de destrucción sistemática de la Argentina Macri fuera reelecto, se produjo la posibilidad de un giro copernicano. Hasta ese momento, la política argentina giraba no alrededor del sol, sino alrededor de Cristina: ¿la amás o la odiás? ¿Es la mejor o la peor? La frontera se colocaba en ese nombre, que sigue siendo la figura política que más pasiones de todo tipo despierta en la sociedad. Por el motivo que fuera, esa situación le era funcional a Macri y a Durán Barba. Dispuestos a estigmatizar adversarios y a debilitar la democracia para ganar una elección, ellos confiaban en el famoso “techo electoral bajo” de la ex presidenta. Mucha gente la ama y mucha gente no la quiere.