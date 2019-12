Que no le tenga miedo al Congreso. Nosotros haremos una oposición seria, constructiva, cooperativa, como la que el actual oficialismo no ejerció cuando desde el primer día del gobierno de Mauricio Macri lo tildó de ilegítimo. Estaremos a su lado en todo lo que signifique dejar atrás el populismo y sentar las bases de un desarrollo económico sostenible con equidad social. Debe saber que los países que mejoran realmente su calidad de vida se apoyan en instituciones fuertes. El Estado de Derecho no es un obstáculo para el progreso: es su requisito esencial.