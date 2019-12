Pasan tantas cosas que muchas quedan inadvertidas. Lo que no pasará de largo es la negativa de la oposición a dar quórum para tratar la triple emergencia que el ejecutivo esperaba aprobar para reactivar una economía deprimidísima y signada por valores inflacionarios alarmantes. El fenómeno es inédito porque no suele, en democracia, tensarse la cuerda al punto de rechazar sin discusión cualquier iniciativa de un gobierno flamante. Esto no es poner piedras en el camino, es apedrear al equipo entrante.