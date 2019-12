La originalidad de la etapa iniciada la semana pasada reside en la claridad con la que se reconocen los déficits de todo tipo desde las alturas gubernamentales. La ilusión de zafar, para usar un término de náutica, parece no ser compartida por quienes se encuentran en la cúspide del poder. Lejos de las analogías náuticas, Max Weber diferenciaba el concepto de Estado del de poder, diciendo que el primero cuenta con la legitimidad de sus medios de violencia acordada por sus ciudadanos mientras que el segundo solo dispone del recurso a la fuerza para encontrar obediencia. El mejor ejemplo de la no creencia en lo que se insiste en llamar Estado es la denominada fuga de capitales, que no es otra cosa que el exilio de patrimonios que busca refugio en la moneda de otro Estado. Weber también viene al caso en la conexión entre desarrollo económico, derecho y justicia. Para Weber, el desempeño estatal previsible, calculable y racional, no sólo es el fundamento de una sociedad moderna, sino que las instituciones sin validez y legitimidad ante la población, generan iniciativas contrarias a las leyes debilitando la cohesión social. Sobre el desarrollo del capitalismo y el Estado, Weber sostenía que si la empresa moderna debía basarse ante todo en el cálculo racional necesitaba; en consecuencia, la existencia de una justicia y una administración cuyo funcionamiento pueda calcularse racionalmente, por lo menos en principio, por normas fijas generales con tanta exactitud como puede calcularse el rendimiento probable de una máquina", y que donde las acciones estatales carecían de previsibilidad racional, surgía “el capitalismo del comerciante y del proveedor del Estado (...) el capitalismo de aventureros enraizado sobre todo como tal en la política, el ejército y la administración".